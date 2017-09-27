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دوري الأبطال.. تشيلسي يهاجم أتلتيكو مدريد بـ«موراتا»

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دوري الأبطال.. تشيلسي يهاجم أتلتيكو مدريد بـ«موراتا» دوري الأبطال.. تشيلسي يهاجم أتلتيكو مدريد بـ«موراتا»

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

كشف أنطونيو كونتي ودييجو سيميوني مدربا تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، عن التشكيل المقرر أن يخوضا به المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل، على ملعب حديقة واندا متروبوليتانو.

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وجاء تشكيل البلوز كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: أزبيلكويتا، لويز، كاهيل، موسيس، ألونسو
خط الوسط: كانتي، فابريجاس، باكايوكو
الهجوم: هازارد، موراتا 

بينما جاء تشكيل الأتلتي كالتالي:
حراسة المرمى: أوبلاك
خط الدفاع: لويس، لوكاس، جودين، خوان فران
خط الوسط: ساؤول، توماس، كوكي
الهجوم: كاراسكو، جريزمان، كوريا

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