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بالصور.. 1157 زائرا شاركوا في احتفالات أسوان باليوم العالمي للسياحة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. 1157 زائرا شاركوا في احتفالات أسوان باليوم العالمي للسياحة

09:31 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور.. معهد الدراسات الإفريقية بأسوان يستقبل 350 دارسا في عامه الأول

الألبوم التالى

بالصور.. معهد الدراسات الإفريقية بأسوان يستقبل 350 دارسا في عامه الأول

أسوان - إيهاب عمران:

شارك 1157 سائحًا في الاحتفال الذي نظمته منطقة آثار أسوان اليوم الأربعاء، بمعبد كوم أمبو بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، بحضور اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ومحمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو وعادل طلحة رئيس مدينة كوم أمبو، والدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام أثار كوم أمبو.

وبدأت الاحتفالات داخل معبد كوم أمبو، بتقديم الورود للسائحين أثناء دخولهم، واستقبالهم بفرق الفنون الشعبية وقام السياح بمشاركة الفرق رقصاتهم.

وقدمت فرق الفنون الشعبية رقصاتها في مراكب شراعية وسط نهر النيل، وبعث اللواء مجدي حجازي برسالة ترحيب ودعوة للسائحين لزيارة أسوان للتعرف والإطلاع على الآثار العريقة والتراث الإنساني الأصيل من الثقافات المختلفة، بجانب التمتع بالطبيعة الخلابة والطقس المعتدل على صفحة نهر النيل الخالد.

وأوضح حجازي، أن جميع أجهزة المحافظة بالتعاون مع النواب والوزرات والهيئات الحكومية والأمنية، بجانب الكيانات السياحية والمجتمع المدني، تبذل قصارى جهدها لاستقبال ضيوف وزائري أسوان في الموسم السياحي المقبل، لتوفير المناخ الآمن لكل سائح وزائر، تأكيدًا لشعار الاحتفال بأن السياحة هي بالفعل أداة لتحقيق التنمية الشاملة على أرض هذه المحافظة الواعدة.

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