الأمم المتحدة تتلقى أدلة متزايدة على اعتداءات جنسية بحق مسلمات الروهينجا

جنيف - (د ب أ):

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن الامم المتحدة تتلقى تقارير بصورة متزايدة تفيد بأن مسلمات الروهينجا تعرضن لاعتداءات جنسية في ولاية راخين فى ميانمار.

وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويليام لاسي سوينج: "إنني أشعر بصدمة عميقة وقلق إزاء التقارير التي نتلقاها من الوافدين الجدد في كوكس بازار"، مشيرا إلى مدينة في بنجلاديش، التي وصلها 480 ألف من مسلمي الروهينجا منذ أواخر أغسطس الماضي، بعد فرارهم من عملية قامت بها قوات الأمن في راخين.

وقد عالج أطباء المنظمة الدولية للهجرة عشرات النساء في الأسابيع الاخيرة، اللاتي قلن إنهن تعرضن للاعتداء قبل الهرب من ولاية راخين في ميانمار إلى بنجلاديش، حسبما ذكرت منظمة الأمم المتحدة، مضيفة أن العدد الحقيقي للضحايا من المحتمل أن يكون أعلى بكثير.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنها شاهدت وسمعت روايات من مئات ضحايا الاعتداء الجنسي، خلال نزوح الروهينجا السابق، في أكتوبر 2016، في إطار "عملية تطهير" حكومية أخرى في راخين.