الأمم المتحدة: أول فريق إنساني يدخل ولاية راخين البورمية غدًا

نيويورك - (أ ف ب):

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الأربعاء، أن فريقا إنسانيا سيتمكن على الأرجح، الخميس، للمرة الاولى من دخول ولاية راخين في بورما بعدما فر منها مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة منذ أغسطس.

وقال المتحدث في مؤتمره الصحفي اليومي "ستنظم الحكومة (البورمية) على الارجح زيارة (الخميس) إلى راخين" مع ممثلين لوكالات الأمم المتحدة.

وأضاف: "إنها خطوة أولى، لكننا نأمل خصوصا بان تكون خطوة اولى من اجل (ضمان) الوصول الى المنطقة في شكل اكبر واكثر حرية".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مسؤول أممي أن الأمم المتحدة وضعت خطة مساعدات إنسانية في حال لجأ جميع الروهينجا في بورما الى بنجلادش، هربا من أعمال العنف.

ومنذ بدء موجة أعمال العنف في غرب بورما في أواخر أغسطس، انتقل نحو 480 ألف شخص من المسلمين الروهينجا الى بنجلادش المجاورة.