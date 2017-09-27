القبض على فيتنامي منشق بتهمة معاداة الدولة
القبض على فيتنامي منشق بتهمة معاداة الدولة
09:18 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
ارشيفية
هانوي - (د ب أ):
ألقت قوات الأمن الفيتنامية، اليوم الأربعاء،القبض على ناشط سياسي، بتهمة معاداة الدولة، حسبما أفادت سلطات البلاد.
وبحسب بيان للشرطة، بثته قناة "إن تي في" الفيتنامية الرسمية، تم القبض على نجوين فيت دونج (31 عاما) ظهر اليوم في إقليم ني آن شمالي فيتنام.
وتم توجيه اتهامات إلى دونج، مؤسس جماعة منشقة تسمى الحزب الجمهوري السري الفيتنامي، بنشر دعاية ترويجية ضد الدولة.
يذكر أن فيتنام دول شيوعية تتبنى نظام الحزب الواحد وتجرّم الانشقاقات.
وشهدت الأشهر الأخيرة حملة مكثفة تم خلالها القبض على 11 منشقا مشتبها به، وصدرت ضد بعضهم اتهامات بارتكاب جرائم تتعلق بمعاداة الدولة، وأدين البعض الآخر فيها.
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