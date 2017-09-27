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النيابة تحقق في اتهام ضابط بالمقطم بالتزوير

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مصراوي Masrawy

النيابة تحقق في اتهام ضابط بالمقطم بالتزوير

08:57 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

النيابة تحقق في اتهام ضابط بالمقطم بالتزوير

كتب - محمود السعيد:

تباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع معاون مباحث بقسم شرطة المقطم، في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

كلفت النيابة الأمن العام بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي نيابة جنوب القاهرة بلاغا من ربة منزل تتهم ضابط بقسم شرطة المقطم، بالتزوير في محرر رسمي عن طريق تحريره "محضر ملفق" يتهمها بالإتجار في الهيروين.

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