النيابة تحقق في اتهام ضابط بالمقطم بالتزوير
النيابة تحقق في اتهام ضابط بالمقطم بالتزوير
08:57 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
كتب - محمود السعيد:
تباشر نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، التحقيق مع معاون مباحث بقسم شرطة المقطم، في اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.
كلفت النيابة الأمن العام بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي نيابة جنوب القاهرة بلاغا من ربة منزل تتهم ضابط بقسم شرطة المقطم، بالتزوير في محرر رسمي عن طريق تحريره "محضر ملفق" يتهمها بالإتجار في الهيروين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
مستأنف عابدين تقضي بإيقاف تنفيذ حبس راندا البحيري سنة بتهمة التزوير
-
الجنح تنظر معارضة راندا البحيري على حبسها بتهمة التزوير
-
اليوم.. نظر معارضة راندا البحيري على حبسها سنة بتهمة التزوير
-
تاجر يحتجز حماته وشقيقة زوجته داخل منزله تحت تهديد السلاح
إعلان
إعلان