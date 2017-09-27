مصطفى الفقي: "أنا وعمرو موسى حبايب.. وانتقادي لمذكراته خلاف في الرأي"

القاهرة – مصراوى :

وصف الدكتور مصطفى الفقى، رئيس مكتبة الاسكندرية، علاقته مع عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية بـ" الوطيدة إلى آخر العمر، ولا يوجد خلافات كما تردد في بعض وسائل الاعلام".

وأضاف "الفقي"، في تصريح لـ"مصراوى"، "أنا وعمرو موسى حبايب، ومفيش زعل بيننا، وسأظل اكثر الناس معرفة بقدرات الامين العام الأسبق ​للجامعة العربية، والتقيه كل يومين او ثلاثة فكيف يحدث خلاف؟".

وتابع: "انتقادي لمذكراته فى مقالي بالأهرام، خلاف في الرأي وفي الفرعيات، وهو أمر موجود في ثقافة كل الدول المتحضرة، والتي يجب أن نسعى لنكون مثلهم، وأنا متأكد أن عمرو موسى يعلم صدق نيتي في انتقاداتي لمذكراته".

وأكد الفقي، أن موقف عمرو موسي من ترشيحه لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا له، ليس السبب الذي دفعه لكتابة مقاله في الأهرام كما يروج، وقال: "عمرو موسى لم يقف ضد ترشيحي في المنصب، وإنما دولتي قطر والسودان، وهذا الأمر انتهى منذ 6 سنوات، ولا حديث فيه".

كان الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الاسكندرية، نشر مقالا فى صحيفة الأهرام تناول فيه مذكرات عمرو موسى، وانتقد فيه تناوله سيرة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحديثه عن الدكتور أسامة الباز.