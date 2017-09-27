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إنشاء مشروع متكامل للأمن الغذائي في مدينة السادات بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

إنشاء مشروع متكامل للأمن الغذائي في مدينة السادات بالمنوفية

08:47 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

إنشاء مشروع متكامل للأمن الغذائي في مدينة السادات بالمنوفية

الدكتور هشام عبدالباسط

المنوفية - مروة فاضل:

التقى الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، بوفد من قيادات القوات المسلحة في مكتبه بمجمع الخدمات بمدينة السادات، في إطار التنسيق بين الطرفين، لإنشاء مشروع متكامل للأمن الغذائي في المحافظة.

واقترح محافظ المنوفية، إنشاء مشروع متكامل للأمن الغذائي بمدينة السادات، بمعرفة القوات المسلحة لتغطية احتياجات المحافظة من اللحوم.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن هذا المشروع يستهدف عمل إنتاج حيواني متكامل للحوم والألبان والجبن وغيرها من المنتجات ذات الصلة.

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