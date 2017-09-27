30 مليون جنيه لتطوير 5 مزلقانات قطارات بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

قال المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الإربعاء، إنه تم اعتماد مبلغ 30 مليون جنيه لتطوير 5 مزلقانات للحد من حوادث السكة الحديد.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ تطوير المزلقانات بالمركز بحيث يكون المزلقان إلكترونيًا وهم "مزلقان كفر عشما، مزلقان مدينة الشهداء، مزلقان زاوية البقلي، مزلقان قرية بشتامي، مزلقان قرية عمروس".

وقال إنه سيتم البدء في أعمال التطوير يوم 15 أكتوبر المقبل على أن تنتهي أعمال التطوير في 1 أبريل 2018 للقضاء على ظاهرة الحوادث التي تحدث والحفاظ على الأرواح والممتلكات.