بسبب مخالفات مالية.. إحالة مسؤول بكفر الشيخ للنيابة الإدارية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إحالة مسؤول قسم الحملة الميكانيكية، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، للنيابة الإدارية، واستبعاده من منصبه، ونقله إلى قسم الأمن، وفق توصيات من إدارة الشئون القانونية بنفس تلك الوحدة، بسبب مخالفات مالية ارتكبها.

وقرر رئيس مركز ومدينة مطوبس، تشكيل لجنة مكونة من راشد شرف الدين، نائب رئيس المركز والمدينة، ومديري إدارتي التفتيش المالي والإداري، والشئون القانونية، ومدير المخازن بالوحدة المحلية، لفحص أعمال مسئول قسم الحملة الميكانيكية، عن فترة توليه مهامه كمسئول عن الحملة بلغت حوالي 6 أشهر ماضية، وعرض تقرير ما تسفر عنه أعمال تلك اللجنة.

كما قرر رئيس مركز ومدينة مطوبس، استبعاد 3 موظفين من مهام عملهم بقسم الحملة الميكانيكية، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ونقلهم إلى ديوان عام الوحدة المحلية، لحين البت في أمرهم، بسبب المخالفات التي ارتكبها مسئول الحملة، وتنفيذ هذا القرار، بداية من تاريخ صدوره.

واكتشف رئيس مركز ومدينة مطوبس، أثناء فحصه المستندات اليومية، الخاصة باستمارات اعتماد المبالغ المالية، المعدة للصرف، بشأن توقيعه عليها، في إحدى الاستمارات الخاصة باعتماد صرف مبلغ مالي مقابل تصليح إحدى السيارات، عدم موافقة المبلغ المطلوب صرفه من قبل مسئول الحملة الميكانيكية.

وتبين من خلال فحص الاستمارة، تكرار عدة بنود متعلقة بصرف مبالغ مالية، تتمثل في أجور عمال، وتركيبات، وعليه قرر إحالة الأمر للشئون القانونية، للتحقيق في الأمر، وعقب انتهاء التحقيقات مع مسئول الحملة الميكانيكية، أوصت إدارة الشئون القانونية، بإحالته للنيابة الإدارية.