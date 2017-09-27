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رئيس طنطا: الفريق سينافس على مركز متقدم في الدوري

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رئيس طنطا: الفريق سينافس على مركز متقدم في الدوري رئيس طنطا: الفريق سينافس على مركز متقدم في الدوري

التحرير

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أكد فايز عريبي رئيس نادي طنطا لكرة القدم، ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين وقدرتهم على وضع الفريق في المنافسة على مركز متقدم ببطولة الدوري الموسم الحالي.

وأشار عريبي  إلى أن لقاء بتروجت في الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز، سيكون انطلاقة للفريق للمنافسة، مؤكدا على ثقته بتحقيق الفوز.

وطالب رئيس طنطا اللاعبين خلال اجتماعه معهم بأداء جميع المباريات بنفس روح وأداء مباراة وادي دجلة والتي فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وأكد عريبي أن مجلس الإدارة يوفر جميع الإمكانات للفريق من أجل تحقيق أمال وطموحات الجميع من أبناء محافظة الغربية، مضيفا بأن الفريق يلقى الدعم الكامل والمساندة من اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية.

يذكر أن طنطا يحتل المركز التاسع برصيد 4 نقاط في جدول الدوري المصري.

 

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