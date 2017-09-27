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«الشيخ وعاشور» يغادران مران الأهلي بسبب الإصابة

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«الشيخ وعاشور» يغادران مران الأهلي بسبب الإصابة «الشيخ وعاشور» يغادران مران الأهلي بسبب الإصابة

التحرير

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غادر الثنائي حسام عاشور وأحمد الشيخ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المران الجماعي الذي يشهده ملعب المنزه التونسي، استعدادا للقاء النجم الساحلي.

ولم يستكمل الثنائي مران الفريق حيث تعرض عاشور لكدمة تحت الركبة من زميله صالح جمعة اثناء التقسيمة الذي أعدها حسام البدري للاعبين وخرج لاغب وسط الأهلي، برفقة خالد محمود، طبيب الفريق، ليضع ثلج على قدمة، وسيتحدد موقفه من اللقاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وخرج الشيخ أيضًا من المران بعد إصابته بكدمة في إحدى الكرات المشتركة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره النجم الساحلي، يوم الاحد المقبل، على ملعب الاوليمبي بسوسه، في إطار ذهاب دور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

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