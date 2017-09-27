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دوري الأبطال| تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

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دوري الأبطال| تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ دوري الأبطال| تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

كشف كارلو أنشيلوتي وأوناي إيمري مدربا بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل المقرر أن يخوضا به المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل، على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا.

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وجاء تشكيل العملاق البافاري كالتالي:
حراسة المرمى: أولرايخ
خط الدفاع: ألابا، زوله، مارتينيز، كيميتش
خط الوسط: فيدال، توليسو، تياجو، جيمس
في الهجوم: مولر، ليفاندوفكسي

بينما جاء تشكيل الفريق الباريسي كالتالي:
حراسة المرمى: أريولا
خط الدفاع: داني ألفيس، ماركينيوس، تياجو سيلفا، كورزاوا
خط الوسط: رابيو، موتا، فيراتي، نيمار
في الهجوم: مبابي، كافاني

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