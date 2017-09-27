أخبار عاجلة

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

عبدالفتاح: وزير الرياضة وافق على فتح مدن الشباب لاستقبال معسكرات الحكام

Google+ Print
عبدالفتاح: وزير الرياضة وافق على فتح مدن الشباب لاستقبال معسكرات الحكام عبدالفتاح: وزير الرياضة وافق على فتح مدن الشباب لاستقبال معسكرات الحكام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه حصل على موافقة وزارة الشباب والرياضة، بفتح 3 ملاعب للحكام في كل محافظة للتدريب عليها 3 أيام في الأسبوع لمدة ساعتين في اليوم.

وقال عبدالفتاح إن الوزير وافق أيضًا على فتح المدن الشبابية في شرم الشيخ وبورسعيد وغيرها من المحافظات لاستقبال معسكرات الحكام.

شاهد أيضا

وتابع بأنه يتوجه بالشكر للوزير الذي أشاد بالحكام الجدد في الدوري خلال لقاءه اليوم بمجلس الجبلاية مؤكدًا أن لجنة الحكام ستعمل بكل قوة على تطوير مستوى الحكام والدفع بدماء جديدة.

وواصل بأن ماتردد عن اعتماده القائمة الدولية رسميًا غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه اتفق مع هاني أبوريدة رئيس الجبلاية على مخاطبة الفيفا لزيادة مقاعد الحكام الدوليين لمصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

رشح «جمال مبارك» للرئاسة وشارك في ثورة يناير.. 16 معلومة عن هاني رمزي

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف

السيسي يوافق على تعاون «مصري فرنسي» لمعالجة مياه الصرف