عبدالفتاح: وزير الرياضة وافق على فتح مدن الشباب لاستقبال معسكرات الحكام

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كشف عصام عبدالفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه حصل على موافقة وزارة الشباب والرياضة، بفتح 3 ملاعب للحكام في كل محافظة للتدريب عليها 3 أيام في الأسبوع لمدة ساعتين في اليوم.

وقال عبدالفتاح إن الوزير وافق أيضًا على فتح المدن الشبابية في شرم الشيخ وبورسعيد وغيرها من المحافظات لاستقبال معسكرات الحكام.

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وتابع بأنه يتوجه بالشكر للوزير الذي أشاد بالحكام الجدد في الدوري خلال لقاءه اليوم بمجلس الجبلاية مؤكدًا أن لجنة الحكام ستعمل بكل قوة على تطوير مستوى الحكام والدفع بدماء جديدة.

وواصل بأن ماتردد عن اعتماده القائمة الدولية رسميًا غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى أنه اتفق مع هاني أبوريدة رئيس الجبلاية على مخاطبة الفيفا لزيادة مقاعد الحكام الدوليين لمصر.