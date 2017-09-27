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بالمستندات| مفاجأة.. شركة إدارة منشآت رياضية تكشف سر العلاقة بين حطب وإدريس

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بالمستندات| مفاجأة.. شركة إدارة منشآت رياضية تكشف سر العلاقة بين حطب وإدريس بالمستندات| مفاجأة.. شركة إدارة منشآت رياضية تكشف سر العلاقة بين حطب وإدريس

التحرير

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كتب: كريم قماح

في مفاجأة من العيار الثقيل حصلت «التحرير» على صور من عقد شراكة بين هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة على توريد الأدوات والأجهزة الرياضية للاتحادات، وهو ما يعد مخالفة صريحة نظرًا لتضارب المصالح خاصة أن حطب رئيس اللجنة الأولمبية المسيطرة على الاتحادات، في الوقت الذي يتولى فيه إداريس رئاسة اتحاد السباحة وفي حال وجود مخالفات في اتحاد السباحة الذى يتولى رئاسته وفى نفس الوقت هو شريكه في شركة لإدارة المنشآت الرياضية والدعاية والإعلان.

وشهدت الأيام الماضية محاولات مكثفة من حطب لدعم ياسر إدريس في رئاسة اتحاد السباحة في الانتخابات المقرر لها يوم الجمعة المقبل أمام المرشح الآخر أيمن سعد، وهو ما أكد عمرو السعيد، رئيس نادى الصيد، الذى أصدر بيانا قال فيه إن حطب طلب منه دعم إدريس في اتحاد السباحة وعندما رفض السعيد منح صوته لإدريس في الانتخابات قام حطب بحل مجلس إدارة نادي الصيد.

ورغم الدفاع المستميت من حطب لإدريس لنجاحه في الانتخابات ظهرت المفاجأة بوجود شراكة بين الثنائي بتاريخ 1 إبريل 2015 بين هشام محمد توفيق حطب وياسر محمد إبراهيم إدريس وهي شركة "توصية بسيطة" سبورت ستارز لإدارة المنشآت الرياضية والدعاية والإعلان بالهوارية أمام نادي فروسية العامرية بالإسكندرية برأسال مال 30 ألف جنيه كما ذكر في العقد أن الإدارة هي من حق حطب بينما توزع الأرباح بالتساوي.

 

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