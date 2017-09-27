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رسميا.. إبراهيم عثمان رئيسا للإسماعيلي بالتزكية

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رسميا.. إبراهيم عثمان رئيسا للإسماعيلي بالتزكية رسميا.. إبراهيم عثمان رئيسا للإسماعيلي بالتزكية

التحرير

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 فاز إبراهيم عثمان بمنصب رئيس الإسماعيلي بالتزكية بعدما لم يتقدم أمامه أحد، وكان قد أغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، الأربعاء، باب قبول الطلبات من أجل الترشح لانتخابات إدارة النادي الإسماعيلي.

وفاز أيضا خالد فرو بمنصب نائب الرئيس بالتزكية حيث لم يتقدم أمامه أي مرشح ليفوز بالمنصب، وبات هناك منافسة على منصب أمين الصندوق حيث تقدم له الثنائي محمد الكلية وخالد الطيب.

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وكان قد تراجع خالد بيومي المحلل الرياضي، عن خوضه انتخابات النادي الإسماعيلي، قبل ساعات قليلة من إغلاق باب الترشح، رافضا كل الضغوط التي تعرض لها علي مدار الأيام الماضية بخوض الانتخابات علي مقعد الرئاسة أو أي من المقاعد الرئيسية.

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التحرير

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