سعاد صالح: لم أحلل أو أحرم معاشرة البهائم (فيديو)

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قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنها لم تُجز أو تحلل أو تُحرم معاشرة البهائم، وإنما تحدثت عن أن بعض كتب الفقة يوجد أشياء يجب حذفها مثل قول الفقهاء بجواز معاشرة البهائم، موضحة: «تم تحريف ما قولته في البرنامج التليفزيوني، ما قولته ليس فتوى ولكنه إخبار بشيء مذكور في كتب».

وأضافت صالح خلال اتصال هاتفي مع برنامج «اقتحام»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء،: «حسبي الله ونعم الوكيل، ليه التشويه ده من الصحافة والإعلام، ولمصلحة مين يتم ذلك وأنا موفقة وناجحة في الفتوى منذ أكثر من 30 عامًا، ومنتشرة بجميع الفضائيات، وعملت 850 حلقة.. فهل يصح أن أنزل لهذا المستوى؟!».