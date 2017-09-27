الرقابة الإدارية تكشف عدم جاهزية مخرات السيول بالأقصر لـ«الشتاء» (صور)

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كشفت هيئة الرقابة الإدارية بالأقصر، اليوم الأربعاء، عدم جاهزية بعض مخرات السيول بمدينة الطود لاستقبال الأمطار، وذلك لانسداد مداخلها ومخارجها بالإضافة إلى وجود بعض التعديات عليها بالبناء منذ فترات طويلة.

وذكرت الهيئة في بيان له أنها رصدت خلال حملة مكبرة لبحث مدى الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، انسداد فتحات الدخول والخروج بمخر السيل بمنطقة منشية النوبة بجذوع النخيل والأشجار والرمال والحشائش.

واكتشفت لجنة التقتيش ردم مخارج "مواسير" مخر سيل منطقة العشر المؤدية إلى نقطة الصرف النهائية بترعة الكلابية، فضلا عن وجود بعض مشروعات الاسكان والاجتماعي والصرف الصحي وقصر ثقافة ومركز شباب ومدرستين وعدد من المدافن المنشأة في منطقة تجمع مياه السيول بكل من منطقتي الحسنيات والندافين.

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وطالبت «الرقابة الإدارية» بضرورة إزالة التعديات أو إيجاد حل بديل مثل إنشاء مخرات سيول صناعية جديدة طبقا لدراسات علمية لتغيير مسار السيل، كما تم التوجيه بتطهير المخرات القائمة وإزالة أية عوائق تؤدي لانسدادها.

ووجهت بتكثيف ندوات التوعية للمسئولين والمواطنين بمخاطر الكوارث الطبيعية والأزمات المتوقعة بالمحافظة وكيفية التعامل معها وإجراء تجارب إخلاء المدارس والمنشآت المستقرة والتي يصعب إزالتها والواقعة بنقاط تجمع مياه السيول.