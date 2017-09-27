مصدر: خلافات وكيلة «صحة المنوفية» مع المحافظ سبب نقلها لديوان الوزارة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب - أمل محمود

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، قرارًا بنقل الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية إلى ديوان عام الوزارة وتعيين الدكتور ماهر محمد عثمان مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالإسكندرية بدلًا منها.

شاهد أيضا

وسادت حالة من الاستياء بين العاملين بمديرية الصحة بالمحافظة لنقل الدكتورة هناء سرور وقاموا بإرسال فاكسات عاجلة لوزير الصحة يطالبون بالنظر في نقل «سرور» والتراجع عن القرار.

وأكد مصدر بديوان محافظة المنوفية، أن خلافات وكيل وزارة الصحة مع محافظ المنوفية كان السبب وراء نقلها من محافظة المنوفية، إذ نشب خلاف سابق وقدمت «سرور» استقالتها لوزير الصحة والذي رفض تنفيذ الاستقالة حتى يتم تهدئة الأمور وتم نقلها إلى ديوان الوزارة.