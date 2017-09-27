خالد الجندي: النحس ظاهرة مجتمعية لتبرير الفشل (فيديو)

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النحس أصبح ظاهرة مجتمعية يستخدمها كثيرين لتبرير الفشل في العمل، مضيفًا: «كل ده كلام فارغ ولا أساس له من الصحة».



وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأربعاء: «الإنسان اللى بيعلق أخطائه على شماعة النحس، عمره ما هيتقدم، والنحس إن الشخص ما يشتغلش أو يتكبر إنه يزفر يده في العمل، فأكبر مصيبة إن الإنسان يبرر أخطائه»، مستطردًا: «العاقل يتعظ والفاشل يبرر، والمُهمل يكرر نفس الخطأ».