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إعادة تشغيل المياه بمنطقة مدارس الدير جنوبي الأقصر

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إعادة تشغيل المياه بمنطقة مدارس الدير جنوبي الأقصر إعادة تشغيل المياه بمنطقة مدارس الدير جنوبي الأقصر

التحرير

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن تشغيل المياه في الفترة الصباحية بمنطقة مجمع مدارس قرية الدير التابعة لمركز إسنا في الفترة الصباحية.

وأوضح وليد الإدفاوي المسؤول الإعلامي لشركة المياه والصرف الصحي بالأقصر، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أن شرق الدير بإسنا منطقة جبلية عالية، مما يجعل المياه ضعيفة بها، و تعمل بنظام المناوبة للحصول على المياه بوفرة مع مناطق أخرى، وتم الاستعداد لتشغيلها في أوقات الصباح منذ بدء العام الدراسي.

وأشار الإدفاوى، إلى حدوث كسر في أحد الخطوط الرئيسية بالقرية، الأمر الذي أدى إلى غلق المحبس الرئيسي عدة ساعات لحين تصليحه، وعودتها مجددًا، لافتًا إلى انتظام تشغيل المياه في فترتين خلال اليوم بشرق الدير حتى يتمكن تلاميذ المدارس والأهالي من الاستفادة بالمياه.

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فيما أكد أحمد الحايق أحد أهالي المنطقة، عودة تشغيل المياه في الفترة الصباحية، بخلاف ما كانت عليه الأيام الماضية، وتسبب في معاناة لتلاميذ المدارس وأهالي شرق الدير.
 
يذكر أن التحرير رصدت معاناة الأهالي من انقطاع المياه في تقرير بعنوان: مدرسة بالأقصر تصرف تلاميذها مبكرا خوفا من «موتهم عطشا».

 

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التحرير

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