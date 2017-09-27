دوري الأبطال| ميسي وسورايز يقودان برشلونة في مواجهة سبورتنج لشبونة

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كشف إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن التشيكل الرسمي لفريفه في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب خوسيه ألفالادي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالى:

حراسة المرمى: تيرشتيجن

الدفاع: سيميدو – جيرارد بيكيه – جوردى ألبا – صامويل أومتيتى

الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس - سيرجى روبرتو – أندريس إنييستا

الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز

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بينما يخوض خورخى جيسوس المدير الفنى لسبورتنج لشبونة مباراة فريقة أمام برشلونة والتي ستقام في التاسعة إلا ربع بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: روى باتريسيو

الدفاع: سيباستيان كواتيس – جيريمى ماتيو – كريستيانو بيتشينى – فابيو كوينتراو

الوسط: ويليام كارفاليو – رودريجو بالتاليا – جيلسون مارتينيز – ماركوس أكونيا

وفي الهجوم: برونو فيرنانديز، سايدو دومبيا