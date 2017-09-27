تركيا تعلق جميع رحلاتها الجوية من وإلى إقليم كردستان العراق

أنقرة - (د ب أ):

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، أنها ستعلق الرحلات الجوية من وإلى محافظتي أربيل والسليمانية بإقليم شمال العراق، في اشارة إلى إقليم كردستان.

جاء ذلك في بيان للقنصلية العامة التركية في أربيل على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وقالت القنصلية: إن "المديرية العامة للطيران المدني في العراق كانت قد طالبت بتعليق الرحلات من وإلى مطارات أربيل والسليمانية اعتبارا من الجمعة 29 سبتمبر.

وأضاف البيان: أن "هذا الوضع سيؤدي إلى عدم تمكن الخطوط الجوية التركية وأطلس جلوبال وبيجاسوس من إجراء رحلاتها إلى أربيل والسليمانية وبالعكس اعتبارا من التاريخ المذكور".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي طالب، في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، إدارة إقليم شمال العراق "إقليم كردستان" بتسليم إدارة الحدود والمطارات التي تتحكم بها إلى الحكومة المركزية.

في وقت سابق من اليوم طالبت مؤسسة الطيران المدني العراقية الشركات الأجنبية بتعليق جميع رحلاتها الجوية من وإلى مطارات أربيل والسليمانية اعتبارا من الجمعة المقبل، وذلك عقب رفض إدارة شمالي العراق طلب الحكومة المركزية وعلى خلفية إجراء أربيل استفتاء الانفصال قبل أيام.