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ترامب يحذف تغريداته لدعم السيناتور "لوثر" بعد خسارته في ألاباما

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مصراوي Masrawy

يحذف تغريداته لدعم السيناتور "لوثر" بعد خسارته في ألاباما

08:35 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

واشنطن - (د ب أ):
أيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما اليوم الاربعاء، بعد أن هزم ناخبو الحزب المحافظ في الولاية الجنوبية المرشح المفضل له.

وفي الوقت نفسه، حذف ترامب تغريداته الأخيرة التي دعم فيها السيناتور لوثر سترانج، الذي خسر أمس الثلاثاء أمام القاضي روي مور، وهو ديني متشدد ورئيس سابق للمحكمة العليا في ولاية ألاباما.

وغرد ترامب على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، أن مور، الذي حصل على 55% من الاصوات في الانتخابات الأولية للحزب الجمهوري "يبدو وكأنه رجل عظيم حقا خاض سباقا رائعا ".

وسيواجه مور مرشح الحزب الديمقراطي دوج جونز، وهو المدعي الاتحادي السابق، في الانتخابات الخاصة التي ستقام في الـ12 من ديسمبر في ألاباما، حيث لا يوجد أي ديمقراطي يشغل حاليا أي منصب على مستوى الولاية.

ونشر مور صورة لنفسه وهو يتحدث هاتفيا مع ترامب بعد نتيجة أمس الثلاثاء، قائلا "اتطلع إلى العمل مع الرئيس من أجل الفوز في كانون ديسمبر".

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مصراوي Masrawy

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