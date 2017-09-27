قتيلان في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد
قتيلان في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد
08:31 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
أرشيفية
بغداد - (أ ف ب):
قتل شخصان وأصيب 9 آخرون بجروح، الأربعاء، في انفجار سيارة مفخخة في منطقة تجارية وسط العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.
وقال ضابط في الشرطة برتبة نقيب لوكالة فرانس برس إن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة باب المعظم قرب محلات تجارية.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط شهيدين ووقوع تسعة جرحى.
وتشهد بغداد بشكل متكرر اعتداءات وهجمات دامية، غالبا ما يعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.
وكان آخر تفجير وقع في العاصمة في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، عندما قتل 11 شخصا وأصيب 26 آخرون بجروح، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد.
هذا المحتوى من
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس أركان الجيش العراقي يصل طهران على رأس وفد عسكري رفيع
-
السلطات العراقية تفرض حظرا للتجوال بمدينة الفلوجة غرب بغداد
-
حول العالم في 24 ساعة
-
بغداد: إذا لم تخضع مطارات كردستان للحكومة سيتم حظر الرحلات الجوية
إعلان
إعلان