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قتيلان في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد

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مصراوي Masrawy

قتيلان في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد

08:31 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

قتيلان في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد

أرشيفية

بغداد - (أ ف ب):

قتل شخصان وأصيب 9 آخرون بجروح، الأربعاء، في انفجار سيارة مفخخة في منطقة تجارية وسط العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة.

وقال ضابط في الشرطة برتبة نقيب لوكالة فرانس برس إن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة باب المعظم قرب محلات تجارية.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الحصيلة الأولية تشير إلى سقوط شهيدين ووقوع تسعة جرحى.

وتشهد بغداد بشكل متكرر اعتداءات وهجمات دامية، غالبا ما يعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

وكان آخر تفجير وقع في العاصمة في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، عندما قتل 11 شخصا وأصيب 26 آخرون بجروح، بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد.

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