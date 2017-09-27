الحكومة الليبية المؤقتة تمنع الامريكيين من دخول البلاد

القاهرة - (د ب أ):

أصدرت الحكومة الليبية المؤقتة، المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب، اليوم الاربعاء، بيانا أعلنت فيه حظر دخول الأمريكيين البلاد، ردا على منع السلطات الامريكية الليبيين من دخول الولايات المتحدة.

وقالت الحكومة، في بيانها الذي نشرته في صفحتها على موقع فيسبوك: "تابعت الحكومة الليبية بقلق بالغ اعلان رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب لما وصفها بالتدابيرالمعززة للامن القومي لبلاده، والمتمثلة في تعليق دخول مواطني ليبيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية كمهاجرين وغير شرعيين بواسطة تأشيرة الاعمال التجارية والسياحية،وفق مانشرت السفارة الأمريكية في ليبيا".

وأضاف البيان: "أن هذا التصعيد الخطير، الذي يستهدف المواطنين الليبيين بعينهم ويضعهم في سلة واحدة مع الإرهابيين، الذين تقاتلهم قواتنا المسلحة العربية الليبية الباسلة، وقدمت الغالي والنفيس لأجل ذلك، بمساندة شعبنا الرافض كل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، يضع الحكومة الليبية المؤقتة أمام خيار واحد لابديل عنه وهو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".

وتابع: "وعليه،فإن الحكومة الليبية قررت منع دخول حاملي الجنسية الأمريكية إلى التراب الليبي ".

كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أعلن مؤخرا أمرا جديدا سيفرض قيودا على دخول مواطني سبع دول لبلاده لأسباب أمنية ، وهذه الدول هى تشاد وايران وليبيا وكوريا الشمالية وسورية وفنزويلا واليمن .

وسوف يدخل الأمر حيز التنفيذ اعتبارا من 18 أكتوبر المقبل.