رئيس أركان الجيش العراقي يصل طهران على رأس وفد عسكري رفيع

طهران - (د ب أ):

وصل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي إلى طهران، اليوم الاربعاء، وذلك بعد وقت قصير من إعلان نتائج الاستفتاء المتنازع عليه حول استقلال إقليم كردستان العراق.

وخلال اجتماعه مع نظيره الايراني، اللواء محمد باقري، شكر الغانمي إيران على دعمها العسكري المستمر.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن الغانمي قوله: "اننا مقتنعون بأن إيران ستستمر في دعهما للعراق حتى النهاية".

وذكر التقرير أن الغانمي سيسلم رسالة من رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الرئيس الايراني حسن روحاني.