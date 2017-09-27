أخبار عاجلة

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام" يُشكّل لجنة لمنح ومراجعة تراخيص شركات البث

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الأعلى للإعلام" يُشكّل لجنة لمنح ومراجعة تراخيص شركات البث

08:35 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

مكرم محمد أحمد

كتبت- هاجر حسني:​

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، تشكيل لجنة لمنح التراخيص لشركات البث التي تريد الحصول عليها لأول مرة أو تجديد ترخيصها وذلك وفقا للسلطة التي منحها القانون للمجلس بالحق في إصدار التراخيص.

وقال رئيس المجلس، مكرم محمد أحمد، في ختام الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إنه سيتم إصدار قواعد لمراجعة التراخيص السارية أو التي انتهت.

وأضاف أن لجنة التراخيص سوف تستعين بالخبرات التي تراها مناسبة لمساعدتها في أداء عملها مثل جهاز حماية المنافسة أوشركات التحقق لمراجعة طلبات الحصول على التراخيص ، مشيرا إلى ضرورة البدء بالشركات التي تقدمت بطلبات للمجلس للحصول على التراخيص ولم تحصل عليها حتى الآن.

من ناحية أخرى ناقش الاجتماع المعايير والضوابط الخاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة فيما يتعلق بضمان تحقيق تكافؤ تام للفرص والمنافسة العادلة بين المرشحين للانتخابات مع مراعاة عدم الإساءة لأي مرشح وأن يكون هناك التزام بالموضوعية والحيادية للتغطية الانتخابية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الأعلى للإعلام" يستأنف مناقشاته حول معايير التغطية الإعلامية للانتخابات

    أخبار

  • رئيس "الأعلى للإعلام" ينتقد عدم توافر وسائل تنظيم الأسرة

    أخبار

  • الأعلى للإعلام ينظم دورات لتغطية الانتخابات الرئاسية

    أخبار

  • "الأعلى للإعلام" يناقش معايير تغطية الانتخابات الرئاسية اليوم

    أخبار

إعلان

1bc5b01c9e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

ساويرس يعلن دعم "الدمرداش وسيف النصر" في انتخابات نادي الجزيرة

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية

ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية