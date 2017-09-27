"الأعلى للإعلام" يُشكّل لجنة لمنح ومراجعة تراخيص شركات البث

كتبت- هاجر حسني:​

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، تشكيل لجنة لمنح التراخيص لشركات البث التي تريد الحصول عليها لأول مرة أو تجديد ترخيصها وذلك وفقا للسلطة التي منحها القانون للمجلس بالحق في إصدار التراخيص.

وقال رئيس المجلس، مكرم محمد أحمد، في ختام الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إنه سيتم إصدار قواعد لمراجعة التراخيص السارية أو التي انتهت.

وأضاف أن لجنة التراخيص سوف تستعين بالخبرات التي تراها مناسبة لمساعدتها في أداء عملها مثل جهاز حماية المنافسة أوشركات التحقق لمراجعة طلبات الحصول على التراخيص ، مشيرا إلى ضرورة البدء بالشركات التي تقدمت بطلبات للمجلس للحصول على التراخيص ولم تحصل عليها حتى الآن.

من ناحية أخرى ناقش الاجتماع المعايير والضوابط الخاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة فيما يتعلق بضمان تحقيق تكافؤ تام للفرص والمنافسة العادلة بين المرشحين للانتخابات مع مراعاة عدم الإساءة لأي مرشح وأن يكون هناك التزام بالموضوعية والحيادية للتغطية الانتخابية.