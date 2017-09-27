السفير البريطاني: زيادة الليالي السياحية البريطانية إلى مصر 63% هذا العام
السفير البريطاني: زيادة الليالي السياحية البريطانية إلى مصر 63% هذا العام
08:27 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن
القاهرة- أ ش أ:
كشف السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، عن وجود زيادة كبيرة في عدد الليالي السياحية البريطانية بمصر والرحلات المباشرة هذا العام.
وقال السفير كاسن - في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للسياحة-، إن "عدد ليالي السياح البريطانيين في مصر زادت ل 63%" هذا العام.
وأضاف أن متوسط الرحلات المباشرة لمصر يبلغ حوالى 40 رحلة، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة في هذا الإطار.
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