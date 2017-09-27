السفير البريطاني: زيادة الليالي السياحية البريطانية إلى مصر 63% هذا العام

القاهرة- أ ش أ:

كشف السفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، عن وجود زيادة كبيرة في عدد الليالي السياحية البريطانية بمصر والرحلات المباشرة هذا العام.

وقال السفير كاسن - في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للسياحة-، إن "عدد ليالي السياح البريطانيين في مصر زادت ل 63%" هذا العام.

وأضاف أن متوسط الرحلات المباشرة لمصر يبلغ حوالى 40 رحلة، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة في هذا الإطار.