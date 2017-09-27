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"المكنه طلعت دولارات".. عصابة توهم المواطنين بقدرتها على توليد دولارات بمادة كيمائية

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مصراوي Masrawy

"المكنه طلعت دولارات".. عصابة توهم المواطنين بقدرتها على توليد دولارات بمادة كيمائية

07:55 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

المتهمين

كتب – فتحي سليمان:

"وراء كل نصاب طماع".. حكمة جسدتها حيلة عصابة أوهمت 14 مواطنًا من قاطني مناطق البساتين ودار السلام وحلوان في جنوب القاهرة، بقدرتها على توليد دولارات من الأوراق وذلك بعد خلطها بمادة كيميائية داخل مكنة طباعة.

وألقى رجال مباحث إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة القبض على كل من: "إبراهيم.م"، 30 سنة، مندوب شركة مقاولات، و"محمد.ص"، و"أشرف.ف"، 44 سنة، صاحب شركة، و"عيد.ر"، 29 سنة، سائق، و"عبد العزيز.ح"، 29 سنة، صاحب محل، وذلك إثر ورود معلومات للضباط تفيد أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في النصب على المواطنين بأسلوب "توليد الدولارات".

وكشفت التحريات؛ أن المتهمين أوهموا عدد من المواطنين بقدرتهم على تحويل الأوراق إلى دولارات باستخدام مادة كيمائية، واتخذوا من منزل المتهم الأول مكانا لاستدراج ضحاياهم والاستيلاء على أموالهم.

عثر رجال المباحث داخل سيارة المتهم الثالث على كمية من الكراتين بداخلها ورق أسود اللون يُشبه عملات أجنبية فئة دولارات أمريكي داخل غلاف مدون عليه عبارات باللغة الأجنبية، وزجاجة بداخلها سائل مجهول يستخدمونه في طرق النصب والاحتيال على المواطنين، ومبلغ 20 ألف جنيه.

وأمام اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف المتهمون بالنصب على المواطنين باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وأن المبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

حُرر محضرًا بالواقعة، أحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد أول وزير الداخلية، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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