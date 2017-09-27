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بالصور.. معهد الدراسات الإفريقية بأسوان يستقبل 350 دارسا في عامه الأول

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مصراوي Masrawy

بالصور.. معهد الدراسات الإفريقية بأسوان يستقبل 350 دارسا في عامه الأول

07:48 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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بالصور.. حملة لإزالة التعديات على محاجر الرخام والجرانيت بأسوان

الألبوم التالى

بالصور.. حملة لإزالة التعديات على محاجر الرخام والجرانيت بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أجريت اليوم الأربعاء، بمقر جامعة أسوان بصحارى، امتحانات القبول التحريرية والمقابلات الشخصية لطلاب الدبلوم العام والخاص ودرجتي الماجستير والدكتوراة بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، عميد المعهد، إنه تقدم للاختبارات 350 طالبًا منهم 15 طالبًا بقسم الجغرافيا، و57 طالبًا بقسم التاريخ، و92 طالبًا بقسم الأنثروبولوجيا، و32 طالبًا بقسم الموارد الطبيعية، و106 طلاب بقسم السياسة والاقتصاد، و26 بقسم اللغات الإفريقية، و7 طلاب في قسم دبلوم نظم المعلومات الجغرافية، و3 لدبلوم الإعلام الإفريقي.

وأشار طنطاوي، إلى أنه تقدم 12 طالبًا لدرجة الدكتوراة في التخصصات المختلفة بالمعهد وطالب واحد للماجستير.

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