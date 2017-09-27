قرار بنقل وكيل "صحة المنوفية" إلى ديوان عام الوزارة

المنوفية - مروة فاضل:

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، قرارًا بنقل الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، للعمل في ديوان عام الوزارة بالقاهرة، وتعيين الدكتور ماهر محمد عثمان مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة بالإسكندرية بدلًا منها.

وسادت حالة من الاستياء بين العاملين بمديرية الصحة بالمحافظة، عقب قرار نقل هناء، وأرسلوا فاكسات عاجلة لوزير الصحة يطالبون فيها بالنظر في نقل "سرور" والتراجع عن القرار.

وأضاف مصدر بديوان محافظة المنوفية، لـ"مصراوي" أن خلافًا بين سرور، ومحافظ المنوفية، كان السبب وراء نقلها من محافظة المنوفية، بعد أن نشب خلافًا بينهما، قدمت على إثره سرور، استقالتها لوزير الصحة، الذي رفض بدوره قبولها، حتى يتم تهدئة الأمور.