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​بالفيديو- افتتاح معرض "صحاري الزراعي الدولي" بمشاركة 650 شركة محلية ودولية

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مصراوي Masrawy

- افتتاح معرض "صحاري الزراعي الدولي" بمشاركة 650 شركة محلية ودولية

08:06 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

معرض صحاري الزراعي الدولي

كتب- أحمد مسعد:
تصوير- عمر عبدالناصر:

افتتح الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض صحاري الزراعي الدولي، في نسخته الثلاثين بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، والذي تستمر فعالياته لمدة 3 أيام متتالية.

وتفقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة الخاصة بالشركات الزراعية المشاركة في المعرض، حيث يشارك فيه أكثر من 650 شركة زراعية محلية ودولية، من ، وإيطاليا، ، بيلاروسيا، الأردن، أوكرانيا، الصين، الهند، المانيا، ، تركيا، وكوريا الجنوبية، تعمل جميعها في مجالات الزراعة الحديثة ومستلزمات الانتاج الزراعي المختلفة.

وأكد البنا أهمية هذا المعرض حيث يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات التكنولوجية الحديثة بين المهتمين بالشأن الزراعي، كما يتيح للمشاركين والزائرين الاطلاع على الجديد من التجارب والأدوات والمستلزمات الخاصة بالإنتاج الزراعي.

وقال وزير الزراعة إن المعرض هو واحد من أهم وأكبر المعارض الزراعية في الشرق الاوسط، والذي تستضيفه مصر وهو ما يؤكد ريادتها لتكون نقطة الانطلاق الدائمة لهذا العرس الزراعي الهام، باعتبارها أيضاً من أهم الدول الزراعية في المنطقة.

وأضاف الوزير أن استضافة مصر وتنظيمها لمثل هذه المعارض يؤكد على حرص القيادة السياسية على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيعه، خاصة في المجال الزراعي، والذي يعتبر عصب الاقتصاد القومي وتوليه الدولة اهمية كبرى، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح مشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف المليون فدان وإنشاء ١٠٠ ألف صوبة زراعية، ومشروع المليون رأس ماشية.​

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مصراوي Masrawy

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