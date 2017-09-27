رسميًا.. السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الإثنين المقبل

كتب- مصطفى المنشاوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا رقم 470 لسنة 2017، بدعوة مجلسة النواب للانعقاد يوم الإثنين 2 أكتوبر المقبل، الساعة الثانية عشرة ظهرا لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول للمجلس.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

في 5 يوليو الماضي، أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الثاني للبرلمان على أن يعود المجلس للانعقاد في الدور الثالث، أول خميس من شهر أكتوبر ا