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رسميًا.. السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الإثنين المقبل

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مصراوي Masrawy

رسميًا.. يدعو مجلس النواب للانعقاد الإثنين المقبل

08:03 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

رسميًا.. السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد الإثنين المقبل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصطفى المنشاوي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا رقم 470 لسنة 2017، بدعوة مجلسة النواب للانعقاد يوم الإثنين 2 أكتوبر المقبل، الساعة الثانية عشرة ظهرا لافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول للمجلس.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس.

في 5 يوليو الماضي، أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، فض دور الانعقاد الثاني للبرلمان على أن يعود المجلس للانعقاد في الدور الثالث، أول خميس من شهر أكتوبر ا

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