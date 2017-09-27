"السياحة": نبحث صرف مستحقات منظمي الرحلات في برنامج "تحفيز الطيران"



كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت الدكتورة عادلة رجب نائبة وزير السياحة، إنه تم عقد اجتماع لإعادة تشكيل لجنة لمراجعة وصرف المبالغ المتأخرة لمنظمي الرحلات السياحية في برنامج تحفيز الطيران حتى أكتوبر 2016.

وأضافت عادلة في بيان له اليوم، أن هذه اللجنة بصدد مراجعة المستندات التي سبق تقديمها خلال عام 2016، مؤكدة أن العمل لن يستغرق وقتاً طويلاً لأن جزء من هذه المستندات كان بالفعل قد تم مراجعته.

وأشارت نائبة الوزير إلى أن التوقف عن الصرف كان نتيجة توقف عمل لجنة الطيران العارض بالإتحاد المصرى للغرف السياحية، وأنه قد تم الإتفاق على أن يكون أول اجتماع للجنة مراجعة وصرف مستحقات يوم الأحد القادم.