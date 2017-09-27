أخبار عاجلة

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"السياحة": نبحث صرف مستحقات منظمي الرحلات في برنامج "تحفيز الطيران"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"السياحة": نبحث صرف مستحقات منظمي الرحلات في برنامج "تحفيز الطيران"

07:50 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

وزير السياحة


كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت الدكتورة عادلة رجب نائبة وزير السياحة، إنه تم عقد اجتماع لإعادة تشكيل لجنة لمراجعة وصرف المبالغ المتأخرة لمنظمي الرحلات السياحية في برنامج تحفيز الطيران حتى أكتوبر 2016.

وأضافت عادلة في بيان له اليوم، أن هذه اللجنة بصدد مراجعة المستندات التي سبق تقديمها خلال عام 2016، مؤكدة أن العمل لن يستغرق وقتاً طويلاً لأن جزء من هذه المستندات كان بالفعل قد تم مراجعته.

وأشارت نائبة الوزير إلى أن التوقف عن الصرف كان نتيجة توقف عمل لجنة الطيران العارض بالإتحاد المصرى للغرف السياحية، وأنه قد تم الإتفاق على أن يكون أول اجتماع للجنة مراجعة وصرف مستحقات يوم الأحد القادم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير السياحة: السائح الفرنسي عاشق لمصر

    أخبار

  • يحيى راشد: تطور العلاقات السياسية بين وفرنسا يدعم الحراك السياحي

    أخبار

  • وزير السياحة يشارك في فعاليات معرض "توب ريزا" بباريس

    أخبار

  • وزير السياحة في أول تعليق على بيع تأشيرات حج النواب: "مليش دعوة"

    أخبار

إعلان

cf2bcac017.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "