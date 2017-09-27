بابا الفاتيكان: يجب استقبال المهاجرين واللاجئين بـ"أذرع مفتوحة"

البابا فرنسيس مع مجموعة من الزوار المكسيكيين في سا

الفاتيكان - (أ ف ب):

أطلق البابا فرنسيس إشارة الانطلاق لحملة تقوم بها منظمة كاريتاس الكاثوليكية الخيرية داعيا الى استقبال المهاجرين واللاجئين بأذرع مفتوحة.

وقال البابا الأرجنتيني الأصل الذي يتحدر من أسرة مهاجرين إيطاليين هاجروا إلى الأرجنتين وهو يفتح يديه بأذرع مفتوحة يجب استقبالهم، هكذا بأذرع مفتوحة تماما.

وجاء كلام البابا أمام ممثلين لمنظمة كاريتاس والاف المؤمنين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

والهدف من حملة كاريتاس التي ستستغرق سنتين تقريب المهاجرين واللاجئين من المجتمعات المحلية التي تستقبلهم، وتغيير النظرة اليهم.

من جهته قال رئيس منظمة كاريتاس الدولية الكاردينال الفيليبيني لويس انطونيو تاغلي "نحن نقدم اقتراحا واحدا : اقتربوا من مهاجر فعلي، تطلعوا في عينيه استمعوا اليه وهو يشرح الأسباب التي دفعته الى مغادرة منزله.

كما قال بيكيلي موجيس، مدير كاريتاس اثيوبيا ان المهاجرين لا يهاجرون لانهم يرغبون بالهجرة بل لانهم اجبروا على ذلك.

وتريد كاريتاس تحريك مكاتبها الـ165 في العالم لتحقيق هذا التقارب بين المهاجرين والبيئة الجديدة التي وصلوا اليها. وقال مدير كاريتاس ايطاليا "ان دورنا هو التحدث الى الذين يخشون المهاجرين".

وتفيد كاريتاس ان 244 مليون شخص هاجروا عام 2015 في العالم.