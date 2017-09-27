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ماكرون وميركل يلتقيان غدًا الخميس لمناقشة إصلاح الاتحاد الأوروبي

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مصراوي Masrawy

ماكرون وميركل يلتقيان غدًا الخميس لمناقشة إصلاح الاتحاد الأوروبي

07:43 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

ماكرون وميركل يلتقيان غدًا الخميس لمناقشة إصلاح الاتحاد الأوروبي

ماكرون وميركل

باريس - (أ ف ب):

أعلن قصر الإليزيه لوكالة فرانس برس، الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، لمناقشة الاقتراحات الفرنسية لإصلاح الاتحاد الأوروبي.

وأفاد المصدر أن ماكرون وميركل سيجتمعان في العاصمة الاستونية تالين قبيل بدء أعمال القمة الأوروبية، الخميس، والتي تستمر ليومين ويشارك فيها قادة الاتحاد الـ28.

ويدرك ماكرون جيدا أهمية دعم ميركل لخططه إحداث "تحول عميق" في الاتحاد الأوروبي في وقت يستعد التكتل لخروج بريطانيا.

وتشمل مقترحاته تعيين وزير مالية لمنطقة اليورو الى جانب موازنة مشتركة وبرلمان وكذلك انشاء قوة تدخل سريع اوروبية.

وعرض الرئيس الفرنسي رؤيته لإنهاض الاتحاد الأوروبي في خطاب ألقاه في جامعة السوربون في باريس، الثلاثاء، قائلا إن أوروبا أصبحت ضعيفة جدا وبطيئة جدا وغير فاعلة.

ودعا الدول الأوروبية إلى العمل بشكل أكبر على ربط اقتصاداتهم وحكوماتهم وجيوشهم، مقترحا كذلك انشاء وكالات مشتركة تتولى مسائل اللجوء إضافة إلى اجراء إصلاحات ضريبية.

ويأتي الاجتماع الذي سيجري بعد الظهر في تالين. وسيشكل اجتماع القمة الاوروبية مناسبة لقادة الاتحاد لإجراء نقاشات "صريحة وغير رسمية"، بحسب رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك.

هذا المحتوى من

AFP

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