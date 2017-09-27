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فتح باب التقديم لمدارس النيل في الأقصر

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مصراوي Masrawy

فتح باب التقديم لمدارس النيل في الأقصر

07:45 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

فتح باب التقديم لمدارس النيل في الأقصر

مدارس النيل في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن سيد الفيومي وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، فتح باب التقديم لمدارس النيل المصرية "مدرسة طيبة الجديدة"، من اليوم، وحتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل، بدء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

وأصدر محمد بدر محافظ الأقصر، تعليمات بتشغيل المدرسة في أقرب وقت، نظرًا لحاجة المحافظة لمدارس دولية تخدم أبنائها.

ومدارس النيل الدولية، مدارس حكومية مصرية تأسست في عام 2010 تتبع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لتقديم خدمة تعليمية دولية مقابل مصاريف سنوية مخفضة بالمقارنة مع المدارس الدولية الخاصة، وتشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج البريطانية، التي تقدم الدعم الفني للمدارس وتعتمد شهاداتها بالخارج، وتتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محلياً، ويتم تدريس المناهج المصرية باللغة الإنجليزية بمعايير دولية لمراحل التعليم المختلفة، ويحصل الطالب في نهاية دراسته بالمدرسة على شهادة النيل الثانوية الدولية.

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