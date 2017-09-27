أخبار عاجلة

إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان بالمنيا للمحاكمة بتهمة التلاعب في الحسابات -
ضبط 23 كيلو "بانجو" وأسلحة نارية في حملة أمنية بالشرقية -
إزالة 10 حالات تعد على الأرض الزراعية في سوهاج -
8 الصبح - حلقة الخميس 26- 10-2017- آخر أخبار (الفن - الرياضة - السياسة) -
انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية -
الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل -
8 الصبح - كواليس برنامج " 8 الصبح " من داخل الأستوديو -
8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال " -
جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة -
وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أشرف تمام: 9 ملايين طفل متضررون من انفصال الطلاق

Google+ Print
أشرف تمام: 9 ملايين طفل متضررون من انفصال الطلاق أشرف تمام: 9 ملايين طفل متضررون من انفصال الطلاق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أشرف تمام، رئيس مركز دعم واتخاذ القرار سابقًا بمجلس الوزراء، إن 9 ملايين طفل متضررون من انفصال الآباء عن الأمهات، وهو ما يشكل أزمة كبيرة يعاني منها المجتمع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «إم بي سي »، أنه لا توجد دولة في العالم بها قانون يمنع الأب من رؤية ابنه، ويجعله رقم 16 في الحضانة بعد أسرة الأم، مشيرًا إلى ضرورة سن قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية، ينظم العلاقة بين الأب والأم، ويضع مصلحة الأبناء بعيدا عن ترقيع القانون الحالي.

شاهد أيضا

وذكر تمام أن القانون يتيح للطفل رؤية والده لمدة 3 ساعات في الأسبوع في مكان عام ، كما أن أمهات كُثر لا تلتزمن بالرؤية، مشيرًا إلى أن القانون يتيح رفع دعوى رؤية على الأم بعد تخلفها عن موعد الرؤية 3 مرات متتالية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام الفرقاطة "شباب مصر" إلى القوات البحرية بعد وصولها من كوريا الجنوبية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

انضمام فرقاطة «شباب مصر» إلى القوات البحرية

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

الأسوشيتدبرس: نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر ديسمبر المقبل

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "

8 الصبح - متصلة تبدع بقصيدة في حب مصر ... " الحب بالمال أم الجمال "