أشرف تمام: 9 ملايين طفل متضررون من انفصال الطلاق

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قال أشرف تمام، رئيس مركز دعم واتخاذ القرار سابقًا بمجلس الوزراء، إن 9 ملايين طفل متضررون من انفصال الآباء عن الأمهات، وهو ما يشكل أزمة كبيرة يعاني منها المجتمع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه لا توجد دولة في العالم بها قانون يمنع الأب من رؤية ابنه، ويجعله رقم 16 في الحضانة بعد أسرة الأم، مشيرًا إلى ضرورة سن قانونًا جديدًا للأحوال الشخصية، ينظم العلاقة بين الأب والأم، ويضع مصلحة الأبناء بعيدا عن ترقيع القانون الحالي.

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وذكر تمام أن القانون يتيح للطفل رؤية والده لمدة 3 ساعات في الأسبوع في مكان عام ، كما أن أمهات كُثر لا تلتزمن بالرؤية، مشيرًا إلى أن القانون يتيح رفع دعوى رؤية على الأم بعد تخلفها عن موعد الرؤية 3 مرات متتالية.