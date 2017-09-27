مرتضى منصور في «الأهرام» لتصفية الأجواء مع الصحفيين

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استقبل علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مقر مكتبه بالجريدة اليوم الأربعاء

وتحدث الثنائي عن العلاقة القوية والجيدة التي تربط بين المؤسستين، والاحترام والتقدير المتبادل بينهما.

وأشاد ثابت بالطفرة والإنجازات التي تحققت في ظل وجود مجلس منصور، وقد حضر الجلسة هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

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وكانت أزمة كبيرة نشبت بين منصور، ونقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبد المحسن سلامة، بسبب إيقاف الأول عضويات الصحفيين، إلا أن وساطة كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعدد من الصحفيين ومسئولي الزمالك أنهت الأزمة بين الطرفين.