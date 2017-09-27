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الإنتاج الحربي يضرب الرجاء بثنائية.. والسعيد ينفرد بصدارة هدافي الدوري

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الإنتاج الحربي يضرب الرجاء بثنائية.. والسعيد ينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنتاج الحربي يضرب الرجاء بثنائية.. والسعيد ينفرد بصدارة هدافي الدوري

التحرير

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استطاع فريق الإنتاج أن يحقق فوزه الثاني في الدوري المصري بعدما تغلب على مضيفه الرجاء بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز على استاد المكس بالإسكندرية.

وافتتح عمر السعيد هدف فريق الأول في الدقيقة 50 من عمر المباراة، قبل أن يضيف هدفه الثاني في المباراة بعدها بـ 7 دقائق، لتنتهي المباراة بفوز الإنتاج على الرجاء بنتيجة 2\0

وبذلك ينفرد عمر السعيد مهاجم فريق الإنتاج الحربي بقمة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد إحرازه هدفين اليوم في شباك الرجاء ليرفع رصيده إلى 5 أهداف من 4 مباريات فقط.

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وكان قد سبق وسجل عمر السعيد في الجولة الأولى أمام هدفا وسجل هدفه الثاني في شباك طلائع الجيش بالجولة الثانية، وأضاف هدفه الثالث في شباك المقاصة بالجولة الثالثة قبل أن يسجل هدفين في شباك الرجاء.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد الإنتاج الحربي لـ8 نقاط بينما يقبع الرجاء في المركز الأخير بجدول الدوري دون أي نقاط.

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التحرير

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