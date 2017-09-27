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«نيبوشا» يقود فقرة تدريبية جديدة في مران الزمالك

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«نيبوشا» يقود فقرة تدريبية جديدة في مران الزمالك «نيبوشا» يقود فقرة تدريبية جديدة في مران الزمالك

التحرير

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بدأ مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتدريبات إطالة تحت قيادة ماركو يوفانوفيتش مدرب الأحمال وخاض اللاعبون تدريبات الإطالة من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية.

وشهد المران تدريبات فنية جديدة للتحكم بالكرة تحت قيادة المونتيجري نيبوشا المدير الفني للقلعة البيضاء، حيث قسم نيبوشا الفريق لثلاث مجموعات على شكل دائرة لكل مجموعة وتمرير الكرة بين كل مجموعة دون سقوطها على الأرض مع سير الدائرة والمجموعة التي تصل إلى خط الوسط تكون الفائزة ويرغب نيبوشا في زيادة تحكم اللاعبين بالكرة وفرض حالة أكبر من التركيز على التحكم بالكرة.

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ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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