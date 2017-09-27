ثروت سويلم: ندرس عودة الجماهير بعد مباراة الكونغو

التحرير

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كتب: عبد الرحمن مصطفى

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن قرار عودة الجماهير مؤجل حتى الانتهاء من مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو المقرر إقامتها يوم 8 أكتوبر المقبل.

وأضاف سويلم في تصريحات خاصة لـ«التحرير» نسعى الخروج من المبارة بشكل مشرف وحضور الجماهير بشكل حضاري مثلما حدث في مباراة أوغندا الماضية، وبعدها سيتحدد كل شيء خاص بحضور الجماهير للمباريات المحلية.

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وكان قد استقبل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، هاني أبوريدة رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم مجدي عبد الغني واحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح المدير التنفيذي ثروت سويلم.

حيث تمت مناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة منتخب مصر والكونغو المقرر لها 8 أكتوبر المقبل، على ستاد برج العرب في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.