أيمن حفني وأتشيمبونج يواصلان التأهيل في الزمالك

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أدى أيمن حفني وبنجيامين أتشيمبونج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم في إطار استعدادات الفريق لمواجهة إنبي يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويؤدي الثنائي تدريباتهما في إطار تنفيذ البرنامج التأهيلي للتعافي من الإصابة حيث يعاني الثنائي من إصابة في العضلة الضامة غابا على أثرها من المشاركة مع الفريق.

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