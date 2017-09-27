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بالصور.. حملة لإزالة التعديات على محاجر الرخام والجرانيت بأسوان

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حملة لإزالة التعديات على محاجر الرخام والجرانيت بأسوان

07:21 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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أسوان - إيهاب عمران:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالتعاون مع مديرية الأمن، حملة مكبرة لإزالة التعديات على المناطق المحجرية للرخام والجرانيت بمدينة أسوان، اليوم الأربعاء.

ونفذت الحملة 87 قرار إزالة خلال اليومين الماضيين، وصرح محمود عليان رئيس مركز ومدينة أسوان، أن الحملة أزالت التعديات على المحاجر في منطقة المسلة الناقصة على مساحة إجمالية قدرها 15 ألف متر مربع تقريبًا، التي تعدى عليها الأهالي خلال السنوات الماضية عقب ثورة يناير، وهى عبارة عن مباني مقامة بالطوب الأبيض، وأسوار بأطوال مختلفة.

وأضاف عليان، أن هذه التعديات كانت مقامة فوق منطقة محجرية غنية بخام الرخام والجرانيت وتعتبر ثروة قومية وتم تسليم هذه المساحات لإدارة المحاجر بمحافظة أسوان، عقب إزالة التعديات التي كانت مقامة عليها من أجل استغلالها بشكل جيد خاصة وأنها محاجر مرخصة.

 

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