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​زاهي حواس: حل لغز بناء أهرامات الجيزة​​

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مصراوي Masrawy

​زاهي حواس: حل لغز بناء أهرامات الجيزة​​

07:27 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

​زاهي حواس: حل لغز بناء أهرامات الجيزة​​

زاهي حواس وزير الآثار الأسبق

كتبت- نسمة فرج:

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا بشأن توصل فريق من علماء الآثار إلى حل لغز بناء أهرامات الجيزة، وتحديدًا الهرم الأكبر للملك خوفو.

وأكد زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، صحة ما نشرته "ديلي ميل"، لافتًأ إلى شارك مع الآثري "مارك لينهر" في وضع كتاب "الأهرامات والجيزة" الذي يكشف كيف بنى المصريون القدماء الأهرامات.

وبحسب تقرير "ديلي ميل"، أن الفراعنة أحضروا أحجار الأهرامات التي يبلغ متوسط وزن الواحد منها 2.5 طن، من أماكن تبعد نحو 800 كيلومترًا، لتشييد هرم الملك الفرعوني خوفو في حوالي العام 2600 قبل الميلاد.

وأوضح حواس، أن هذا الكتاب استغرق 20 عامًا، إلى أن تم إصداره منذ يومين، مطالبًا وزارة الثقافة بترجمته لأهميته التاريخية والأثرية.

وذكر التقرير، الذي نشر بصحيفة ديلي ميل البريطانية، أن العلماء كشفوا أسرارًا جديدة حول عملية بناء هرم خوفو بعد عثورهم على بردية قديمة في وادي الجرف، وتأتي أهمية الاكتشاف من أن هرم خوفو يزيد ارتفاعه على 146 مترًا، ويعد أكبر الأهرام، وظل حتى العصور الوسطى أكبر هيكل صنعه الإنسان على الأرض.

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