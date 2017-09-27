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بالصور.. ضبط 400 ألف عبوة مبيدات زراعية مغشوشة ومهربة بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 400 ألف عبوة مبيدات زراعية مغشوشة ومهربة بالإسماعيلية

07:11 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

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الإسماعيلية _ انجي هيبة:

قاد اللواء محمد علي مدير أمن محافظة الإسماعيلية، والمهندس نادر يونس مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الآفات والدكتور السيد خليل مبارك مدير مديرية الزراعة ومهندسي الرقابة على المبيدات، ومعاوني شرطة المسطحات والبيئة، حملة أمنية ضد تجار المبيدات الزراعية المغشوشة والمهربة، اليوم الأربعاء.

وضبطت الحملة كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة، والتي قدرت 400 آلاف عبوة مبيدات مختلفة الأنواع، و80 شيكارة أسمدة منتهية الصلاحية، وكميات آخرى من الزيوت المغشوشة، تنفيذًا لتوجهات الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للدكتور السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

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