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روسيا تفكك ترسانتها من الأسلحة الكيماوية بالكامل

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مصراوي Masrawy

تفكك ترسانتها من الأسلحة الكيماوية بالكامل

07:16 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

روسيا تفكك ترسانتها من الأسلحة الكيماوية بالكامل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ):
أعلنت القيادة الروسية، اليوم الأربعاء، أن البلاد فككت ترسانتها من الأسلحة الكيميائية بالكامل.

ونقلت وسائل إعلامية رسمية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله إن روسيا كانت تخطط للوفاء بالتزامها كطرف موقع على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية بحلول عام 2020.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الرسمية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف القول إن: " روسيا أوفت بالالتزام الذي تعهدت به للتخلص من كامل مخزونها من هذا النوع من الأسلحة- حوالي 40 ألف طن- قبل الموعد المحدد".

ودعا بوتين، في مؤتمر عبر الفيديو مع القائمين على آخر منشأة في البلاد للأسلحة الكيماوية في جبال أورال، الولايات المتحدة إلى الإسراع بالوفاء بتعهدها من أجل تفكيك ترسانتها من الأسلحة الكيماوية.

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