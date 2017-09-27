مقتل 15 شخصا بسبب الانهيارات الأرضية في أوغندا

كمبالا - (د ب أ):

قال الصليب الاحمر في أوغندا، اليوم الاربعاء، إن الانهيارات الارضية الناجمة عن الامطار الغزيرة، أسفرت عن مقتل 15 شخصا في جنوب غرب البلاد.

وكشفت المتحدثة باسم الصليب الاحمر ايرين ناكاسيتا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن نقل 14 شخصا آخرين إلى المستشفيات، وإن ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، بعد أن اجتاحت الانهيارات الارضية المنازل في قرية نيارورامبى.

وأضافت ناكاسيتا: "أن الامطار كانت غزيرة ودمرت المنازل. لا نزال نجري تقييما لأن منطقة واسعة قد تضررت من الانهيارات. تأكدت وفاة 15 شخصا وفقدان ثمانية آخرين".

وتضرب الأمطار الغزيرة معظم أوغندا، منذ أغسطس، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

ولقي 10 أشخاص حتفهم بسبب الانهيارات الارضية فى منطقة سيرونكو شرق البلاد، يوم 28أغسطس الماضي، وفقا لما ذكره المركز الاعلامي الأوغندي الحكومي أمس الأربعاء.