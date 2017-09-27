مقتل 15 شخصا بسبب الانهيارات الأرضية في أوغندا
مقتل 15 شخصا بسبب الانهيارات الأرضية في أوغندا
07:13 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017
مقتل 15 شخصا بسبب الانهيارات الأرضية في أوغندا
كمبالا - (د ب أ):
قال الصليب الاحمر في أوغندا، اليوم الاربعاء، إن الانهيارات الارضية الناجمة عن الامطار الغزيرة، أسفرت عن مقتل 15 شخصا في جنوب غرب البلاد.
وكشفت المتحدثة باسم الصليب الاحمر ايرين ناكاسيتا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن نقل 14 شخصا آخرين إلى المستشفيات، وإن ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، بعد أن اجتاحت الانهيارات الارضية المنازل في قرية نيارورامبى.
وأضافت ناكاسيتا: "أن الامطار كانت غزيرة ودمرت المنازل. لا نزال نجري تقييما لأن منطقة واسعة قد تضررت من الانهيارات. تأكدت وفاة 15 شخصا وفقدان ثمانية آخرين".
وتضرب الأمطار الغزيرة معظم أوغندا، منذ أغسطس، مما تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.
ولقي 10 أشخاص حتفهم بسبب الانهيارات الارضية فى منطقة سيرونكو شرق البلاد، يوم 28أغسطس الماضي، وفقا لما ذكره المركز الاعلامي الأوغندي الحكومي أمس الأربعاء.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
اندلاع مشاجرات في البرلمان الأوغندي لليوم الثاني بسبب سن الترشح للرئاسة
-
مقتل وإصابة 19 إثر انحراف شاحنة مساعدات لمسلمي الروهينجا
-
منظمات الإغاثة لا تصل بشكل كامل إلى مناطق ميانمار المضطربة
-
الأمم المتحدة: عدد اللاجئين في جنوب السودان بلغ مليوني لاجئ
إعلان
إعلان