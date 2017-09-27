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الرئيس الأمريكي يعتزم الكشف عن مقترح لتعديل قانون الضرائب

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مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي يعتزم الكشف عن مقترح لتعديل قانون الضرائب

07:11 م الأربعاء 27 سبتمبر 2017

الرئيس الأمريكي يعتزم الكشف عن مقترح لتعديل قانون الضرائب

واشنطن - (د ب أ):

يعتزم الرئيس الأمريكي "دونالد " الكشف عن مقترح لتعديل شامل لقانون الضرائب في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب الجمهوري لتحقيق انتصار تشريعي بعد الفشل المتكرر في تمرير تعديل نظام الرعاية الصحية الذي طرحه سلفه الرئيس باراك أوباما.

ومن المقرر أن يكشف ترامب عن خطة الإصلاح الضريبي في ولاية "إنديانا" وسط الولايات المتحدة، بعد تعهدات سابقة من جانبه لجعل قانون الضرائب على الأفراد أبسط، ومعدل الضرائب على الشركات أقل.

يأتي ذلك، فيما قال أعضاء الكونجرس الجمهوريون والذين فشلوا، خلال الأسبوع الحالي، في حشد الأصوات الكافية لتمرير تعديل نظام الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير"، إنهم سيوجهون اهتمامهم إلى الضرائب التي تمثل أولوية مشتركة لأعضاء الحزب المحافظ.

وقال "ميتش ماكونيل" زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أمس: "نعتزم المضي قدما في أولويتنا التالية، وهي إصلاح قانون الضرائب الأمريكي بطريقة كبيرة لأول مرة منذ 30 عاما".

كانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قد نشرت المراجعة التي يقترحها الجمهوريون لقانون الضرائب، والتي جاءت في 9 صفحات، وقالت إنها ستقلل معدلات الضرائب ،وتقلل عدد الإعفاءات الضريبية، وتخفض ضريبة الشركات، وتلغي أغلب الإعفاءات المقررة لضرائب الدخل للأفراد.

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مصراوي Masrawy

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